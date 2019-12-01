Adolfo “Fito” Torres escucha propuestas sobre educación, innovación y futuro del trabajo en Michoacán

Morelia, Michoacán, a 21 de abril de 2026.- Con el objetivo de escuchar, aprender e incorporar nuevas ideas que contribuyan al desarrollo de una mejor comunidad, Adolfo “Fito” Torres asistió este martes al panel “Educación y futuro del trabajo en Michoacán”, donde se analizaron los cambios en las dinámicas laborales y el impacto de tecnologías como la inteligencia artificial.

Durante el encuentro, en el que participaron el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar; el jefe de operaciones de Cinépolis, Miguel Mier; y el vicerrector de zona occidente de Tecmilenio, Ernesto Calvillo Garza, se generó un espacio de reflnarcoculturalos retos actuales que enfrentan los sectores público, privado y educativo ante la transformación tecnológica.

Fito destacó la importancia de estos espacios de diálogo para identificar soluciones aplicables a la realidad local, “Estos espacios nos permiten entender hacia dónde va el mundo y, sobre todo, cómo podemos aterrizar esas ideas en acciones concretas para mejorar desde lo individual a lo comunitario.

Así como la tecnología puede ayudarnos a resolver problemas, también puede amplificar fenómenos que afectan a nuestra sociedad. Hoy vemos cómo ciertos contenidos y narrativas han contribuido a normalizar la violencia, particularmente a través de la llamada narcocultura”.

El activista vinculó esta reflexión con el planteamiento expuesto en su libro Apaguemos la narcocultura, donde hace un llamado a frenar la normalización de la violencia y a construir una cultura basada en valores, educación y oportunidades, “Necesitamos que la innovación vaya acompañada de responsabilidad social. No se trata solo de avanzar tecnológicamente, sino de definir hacia dónde queremos avanzar como sociedad”, concluyó.

El evento contó con la presencia de líderes empresariales de diversas cámaras en Michoacán, representantes del sector académico y funcionarios públicos municipales y estatales, quienes coincidieron en la necesidad de impulsar una agenda colaborativa que prepare a la región para los desafíos del futuro.