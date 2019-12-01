Adolescente presunto homicida participaba de grupos misóginos y antifeministas, confirma gobernador

Adolescente presunto homicida participaba de grupos misóginos y antifeministas, confirma gobernador
Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 25 de Marzo de 2026 a las 10:17:14
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Morelia, Michoacán, a 25 de marzo del 2026.- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, confirmó que Osmar N., adolescente y presunto homicida de dos trabajadoras de la educación en Lázaro Cárdenas, participaba de grupos antifeministas, grupos misóginos, por lo que hizo un llamado a la reflexión y a la atención de los jóvenes.

En entrevista con medios de comunicación, el mandatario estatal lamentó lo ocurrido y pidió a los padres de familia estén atentos a los indicios de que sus hijos puedan estar en situaciones de riesgo, por lo que, recalcó, es fundamental el trabajo en materia de salud mental.

“La violencia no nos lleva a ningún lado, creo que lo que todos queremos es paz”, dijo.

Agregó, el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor; la secretaria de Educación, Gabriela Molina Aguilar; el Comisionado de Atención a Víctimas, Víctor Manuel Serrato Lozano, trabajan en la atención a las víctimas indirectas.

Ramírez Bedolla enfatizó que el joven de 15 años fue detenido posterior al ataque que dejó el resultado fatal, será la Fiscalía General del Estado (FGE) quien lleve la carpeta de investigación y pueda dar mayores detalles sobre el caso.

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