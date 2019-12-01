Admite senadora de Morena sacrificio de más de 10 mil perros y gatos en Tecámac

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Abril de 2026 a las 07:43:12

Ciudad de México, a 16 de abril 2026.- La senadora por Morena, Mariela Gutiérrez Escalante admitió que durante su gestión como alcaldesa de Tecámac, Estado de México, fueron sacrificados más de 10 mil perros y gatos bajo el argumento de que muchos de esos animales se encontraban presuntamente enfermos.

En ese sentido, diversos funcionarios de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (Propaem) señalaron que los sacrificios se realizaron sin diagnósticos previos.

Cabe señalar que la legisladora federal gobernó el mencionado municipio durante dos periodos consecutivos antes de llegar a la Cámara Alta, donde actualmente representa a la entidad mexiquense.

Además, en 2024, Gutiérrez Escalante participó en una reforma de protección animal, lo que hace que organizaciones protectoras de los derechos de los animales cuestionen su falta de congruencia.