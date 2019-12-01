Querétaro, Querétaro, a 17 de noviembre 2026.- De acuerdo con los Censos 2024, el 61.7 por ciento del personal ocupado labora en las pequeñas y medianas empresas, afirmó Mauricio Kuri González, gobernador de Querétaro.

Durante el ejercicio Contigo Informamos, Kuri González aseguró que, a nivel económico, las acciones que se han emprendido desde la Secretaría de Desarrollo Sustentable no solo atienden los grandes proyectos que han llegado a Querétaro, sino que también están enfocadas en encontrar vías para cambiar la realidad de las pequeñas y medianas empresas.

“Estaba yo en el Mercado de La Cruz la semana pasada y había gente que decía que yo pagaba 15 mil pesos de luz y ahora con los paneles que pusieron pago 200 pesos. El otro pagaba siete mil y ahora paga 50 pesos. Y esos apoyos que se les puso aquí al señor secretario creo que sumamente hacen la diferencia para muchos años”.

Marco del Prete Tercero, titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu) señaló que, de los 108 mil 868 establecimientos que hay en total en la entidad, el 99.2 por ciento son catalogados como MiPyMEs, mismas empresas que en el lapso de un año crecieron: las pequeñas, 16.9 por ciento, y las medianas, 13.7 por ciento.

“El Plan Estatal de Desarrollo lo marca puntualmente: propiciar condiciones, oportunidades y apoyos para mantener el ritmo de crecimiento económico, que sea dinámico, sostenible, equilibrado y equitativo, y que incremente la prosperidad de las familias queretanas y estimule la competitividad de los sectores económicos”.

Mencionó que, a través de los diferentes programas de apoyo a las pequeñas y medianas empresas, se han autorizado más de siete mil proyectos, se financiaron 450 iniciativas en alianza con la iniciativa privada; además, 19 mil personas han recibido capacitación y se han concretado tres mil 100 citas de negocios, lo que ha permitido el fortalecimiento empresarial y el desarrollo económico del estado, con una transición hacia la economía circular.

Expuso que estos resultados forman parte de los cuatro subprogramas de apoyo: Apoyo a Sectores Económicos (PASE), con 902 proyectos y 14 mil 293 beneficiarios; Fortalecimiento Regional (PROFORE), con 822 proyectos y mil 300 beneficiarios; Apoyo a la Economía Familiar (PAE), con cinco mil 255 proyectos y 14 mil 558 beneficiarios; así como Competitividad de las Empresas, con 129 proyectos que han beneficiado a tres mil 795 empresas.

Refirió que, con el Sistema de Economía Circular, se han desarrollado seis cadenas enfocadas a las MiPyMEs, mismas que han formulado 112 proyectos, han participado 102 empresas y se ha capacitado a 200 personas en la elaboración de proyectos circulares para generar ahorros económicos en la generación y el aprovechamiento de residuos.

Respecto a la profesionalización y capacitación empresarial, se brindó atención a 175 MiPyMEs, que accedieron a servicios de consultoría y certificaciones en normas internacionales, asesoría en imagen comercial, páginas web, propiedad intelectual, códigos de barras y tablas nutrimentales; en colaboración con universidades, se apoyó a 219 emprendedores en el desarrollo de imagen comercial, empaques, logotipos y páginas web con el programa Disexport.

“Se registraron ocho mil 790 participantes en 227 cursos y talleres enfocados en temas como ventas, administración, aduanas, comercio exterior, ciberseguridad, propiedad intelectual, negociación y economía circular”.

Enfatizó que, con el Instituto Queretano del Emprendimiento y la Innovación (IQEI), se capacitó a 10 mil 500 emprendedores, se impulsaron 700 proyectos de emprendimiento con más de dos mil participantes; con las convocatorias realizadas en conjunto con la Caja CGV se impulsaron 237 proyectos; mientras que con la iniciativa Coppel Emprende se benefició a 258 personas en el fortalecimiento de las capacidades de quienes buscan iniciar o consolidar sus negocios.