Adán Augusto rechaza vínculos con Saúl Vera Ochoa, ligado al huachicol fiscal; asegura que empresario fue cercano a Felipe Calderón

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Septiembre de 2025 a las 08:22:44

Ciudad de México, a 13 de septiembre 2025.- El senador por Morena, Adán Augusto López Hernández, rechazó todos los vínculos que presuntamente tiene con el empresario Saúl Vera Ochoa, quien estaría ligado a un caso de huachicol fiscal.

El coordinador del Grupo Parlamentario del partido oficialista en el Senado de la República negó cualquier tipo de relación de negocios o amistad con el mencionado hombre de negocios.

Asimismo, el legislador federal consideró que los señalamientos son parte de una campaña con la que buscan desacreditar su trayectoria pública y su compromiso con la Cuarta Transformación (4T).

Por otra parte, el morenista aseguró que Saúl Vera Ochoa mantuvo sociedades con el expresidente Felipe Calderón, así como con funcionarios de ese sexenio como José Luis Luege Tamargo y Antonio Dávila Capiterucho.

Cabe mencionar que, de acuerdo con la organización civil Mexicanos Unidos contra la Corrupción, una compañía creada en junio de 2020, perteneciente al empresario señalado obtuvo la concesión del muelle 289 de Tampico, Tamaulipas, por el cual presuntamente ingresaban barcos con huachicol.