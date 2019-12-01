Acusa Toño Ixtláhuac: inseguridad es usada por actores políticos con propósitos electorales

Morelia, Michoacán, a 14 de diciembre del 2025.- Antonio Ixtláhuac Orihuela, presidente municipal de Zitácuaro, señaló que algunos actores políticos están utilizando el tema de la inseguridad con fines electorales, en el contexto de la cercanía del inicio del proceso electoral 2026-2027.

En entrevista con medios de comunicación, el alcalde consideró que ciertos hechos relacionados con la seguridad son aprovechados políticamente para generar una percepción de inestabilidad, aun cuando no reflejan la realidad que vive el municipio.

Afirmó que su administración continuará con la misma dinámica de trabajo, enfocada en la inversión, la “seriedad y el esfuerzo constante”, con el objetivo de no bajar la guardia en materia de atención y desarrollo municipal, pues, dijo, si no lo hubiera como se afirma en algunos espacios, las inversiones no llegarían como hasta ahora se han concretado en aquella ciudad del oriente michoacano.

Asimismo, Toño Ixtláhuac destacó que Zitácuaro se mantiene en condiciones de tranquilidad, pues de acuerdo con indicadores y su índice poblacional, y subrayó que existen anuncios de inversiones públicas y privadas, lo cual, reiteró, demuestra que el municipio ofrece condiciones favorables para la llegada de recursos.