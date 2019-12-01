Acusa SUEUM, persiste falta de pagos en ayudas sindicales

Morelia, Michoacán, a 12 de septiembre del 2025.- El secretario general del Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (SUEUM), Eduardo Tena Flores, reprochó la falta de pagos de las ayudas sindicales que le adeudan a los trabajadores de la Casa de Hidalgo desde el año 2020.

El líder sindical señaló que el pago de dicho adeudo fue convenido en el pasado mes de abril ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, sin embargo, el compromiso no se ha saldado con los sindicalistas. Motivo por el cual, han notificado a la instancia la falta de pago, lo que podría derivar en un embargo a la institución educativa.

Agregó, se convino también un calendario de pagos con el entonces secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, el secretario General de la UMSNH, Javier Cervantes, y el SUEUM, para el cual se habilitó una ventanilla en la que se realizó el primer pago, pero al momento no se ha ejercido el resto.

Lalo Tena señaló también que están pendientes los pagos de jubilaciones, por lo que hizo un llamado a las autoridades para que den claridad a los recursos que corresponden a los trabajadores.