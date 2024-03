Acuerdan PRI y PAN candidatura común en Sahuayo

Morelia, Mich., a 19 de marzo de 2024. Las dirigencias estatales del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Acción Nacional acordaron ir en candidatura común para buscar la Presidencia Municipal en Sahuayo, la cual encabezará el edil con licencia, Manuel Gálvez Sánchez.

Esta unión representa un hecho histórico en el municipio donde ambos partidos han sido constantes antagonistas, y queda de manifiesto que “cuando se quiere se puede” desprenderse de intereses personales, pero, sobre todo, de la soberbia, afirmó el presidente del PRI Michoacán, Memo Valencia quien reconoció la generosidad de Manuel Gálvez, por construir y ceder.

“Quiero reconocer la generosidad de Manuel Gálvez Sánchez de buscar construir cediendo, poniendo en la mesa de la negociación política los espacios que vale nuestro partido, el Revolucionario Institucional, solo así se puede construir, porque no podemos construir usando como ensamble la soberbia, no podemos construir usando como pegamento la ambición de busca someter al partido político con el que se busca construir, si no hay disposición, si no hay sensibilidad y si no hay humildad, no se puede construir”, dijo.

Manuel Gálvez Sánchez, presentó la carta intención al presidente del PRI Michoacán, Memo Valencia y aseguró que “vengo a solicitar a usted que tenga a bien proponer al suscrito, Manuel Gálvez Sánchez, ante el Comité Ejecutivo Nacional para ser designado como candidato a presidente municipal del municipio de Sahuayo”.

Por su parte, María del Refugio Cabrera Hermosillo, presidenta del Partido Acción Nacional en Michoacán, pidió a los priistas de Sahuayo sentirse arropados y “con la confianza de que van a hacer un gran equipo con nuestros panistas, porque somos de hacer equipo y nos gusta ser incluyentes”.

El líder estatal priista, confirmó que el Revolucionario Institucional en Sahuayo encabezará la Sindicatura y dos regidurías, y, además, “si trabajamos muy duro, conseguir que la sociedad voltee a ver este proyecto y se convenza de este proyecto, y en función de nuestra participación vamos a tener más espacios políticos, así que creo que aquí ganamos todos, aquí ganamos los priistas, ganan los panistas, pero, sobre todo, ganará Sahuayo”.

Estuvieron presentes durante la entrega de la carta intención, la secretaria general del PRI, Xóchitl Ruiz; Isrrael Abraham López Calderón, presidente de la Comisión Estatal de Procesos Internos; Cristopher Rameck Tamayo Chacón, secretario técnico de la Comisión Estatal de Procesos Internos; Carolina Tomas Flores, comisionada propietaria; Víctor Alfonso Figueroa, delegado político distrital en la región Jiquilpan; además de militantes del Partido Acción Nacional y del Partido Revolucionario Institucional en Sahuayo.