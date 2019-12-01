Acuerdan Bedolla y obispos mantener diálogo por la concordia y la seguridad

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Julio de 2026 a las 09:54:14

Morelia, Michoacán, 9 de julio de 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, el arzobispo José Armando Álvarez Cano y obispos de las Diócesis de Zamora, Tacámbaro, Apatzingán y Lázaro Cárdenas, sostuvieron una reunión para dar continuidad a las acciones en favor de la concordia y la seguridad de las michoacanas y michoacanos.

Para ello se acordó mantener, a través de la Secretaría de Gobierno, el diálogo abierto con cada uno de los representantes de las Diócesis del estado y de la Arquidiócesis de Morelia, a fin de escuchar las necesidades de cada región.

En este encuentro participó el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor y los obispos Joel Ocampo Gorostieta, de Zamora; Juan Carlos Arcq Guzmán, de Tacámbaro; Cristobal Ascencio García, de Apatzingán; Armando Antonio Ortiz Aguirre, de Lázaro Cárdenas.