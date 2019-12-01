Acude Mauricio Kuri al cóctel de bienvenida del 31 Congreso de Comercio Exterior Mexicano en Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Octubre de 2025 a las 08:35:42

Querétaro, Querétaro, 30 de octubre del 2025.- Como parte del 31 Congreso de Comercio Exterior Mexicano, el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, participó en el cóctel de bienvenida, donde se reunieron representantes de embajadas, así como empresarios de diversos rubros, previo a los trabajos que darán inicio este 30 de octubre.

Durante el evento se llevó a cabo la firma de un Memorándum de Entendimiento entre la NC Chamber, la North Carolina Hispanic Chamber of Commerce, y el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (COMCE).

El cual tiene como objetivo fortalecer las relaciones y promover la cooperación en comercio, inversión y negocios entre Carolina del Norte y México.