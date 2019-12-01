Acude Mauricio Kuri al cóctel de bienvenida del 31 Congreso de Comercio Exterior Mexicano en Querétaro

Acude Mauricio Kuri al cóctel de bienvenida del 31 Congreso de Comercio Exterior Mexicano en Querétaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Octubre de 2025 a las 08:35:42
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Querétaro, Querétaro, 30 de octubre del 2025.- Como parte del 31 Congreso de Comercio Exterior Mexicano, el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, participó en el cóctel de bienvenida, donde se reunieron representantes de embajadas, así como empresarios de diversos rubros, previo a los trabajos que darán inicio este 30 de octubre.

Durante el evento se llevó a cabo la firma de un Memorándum de Entendimiento entre la NC Chamber, la North Carolina Hispanic Chamber of Commerce, y el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (COMCE).

El cual tiene como objetivo fortalecer las relaciones y promover la cooperación en comercio, inversión y negocios entre Carolina del Norte y México.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Hombre priva de la vida a su esposa en un panteón de Nuevo León; ya fue detenido
Detienen en Chiapas a ex policía de Tabasco señalado como líder criminal en la zona
Separan del cargo a subdirectora contra feminicidios en Chiapas tras denuncia de madres buscadoras
Choque de motos en Zamora, Michoacán, deja dos personas sin vida 
Más información de la categoria
Hombre priva de la vida a su esposa en un panteón de Nuevo León; ya fue detenido
Detienen en Chiapas a ex policía de Tabasco señalado como líder criminal en la zona
Impostores con placa: Detienen a falsos policías que robaron más de medio millón de pesos a una mujer en Altozano, en Morelia, Michoacán
Vehículos con hombres armados desatan persecución de la GN en carretera Pátzcuaro - Uruapan, Michoacán 
Comentarios