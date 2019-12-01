Acude Mauricio Kuri a la ceremonia de Reconocimiento por la implementación de los planes DN-III-E y Marina por las pasadas lluvias

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Noviembre de 2025 a las 14:51:30

Querétaro, Querétaro, 27 de noviembre del 2025.- El gobernador, Mauricio Kuri González, acompañó a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en la Base Aérea Santa Lucía, a la ceremonia de Reconocimiento al Personal que Participó en Tareas de Protección Civil a través de los planes DN-III-E y Marina, así como de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Derivado de la contingencia por las lluvias en los estados de Querétaro, Veracruz, Puebla, San Luis Potosí e Hidalgo.

Durante dicha ceremonia se dio a conocer que, durante la atención a esta contingencia, se creó el puente aéreo más grande del país, con la participación de 21 helicópteros, con lo cual se apoyó a más de 100 mil mexicanos para trasladarse.

Así como para acercar alimentos y medicinas a quienes más lo necesitaban. Ante ello, la Presidenta de México agradeció su entrega y compromiso por defender a las y los mexicanos.