Acude Mauricio Kuri a la ceremonia de Reconocimiento por la implementación de los planes DN-III-E y Marina por las pasadas lluvias

Acude Mauricio Kuri a la ceremonia de Reconocimiento por la implementación de los planes DN-III-E y Marina por las pasadas lluvias
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Noviembre de 2025 a las 14:51:30
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Querétaro, Querétaro, 27 de noviembre del 2025.- El gobernador, Mauricio Kuri González, acompañó a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en la Base Aérea Santa Lucía, a la ceremonia de Reconocimiento al Personal que Participó en Tareas de Protección Civil a través de los planes DN-III-E y Marina, así como de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Derivado de la contingencia por las lluvias en los estados de Querétaro, Veracruz, Puebla, San Luis Potosí e Hidalgo.

Durante dicha ceremonia se dio a conocer que, durante la atención a esta contingencia, se creó el puente aéreo más grande del país, con la participación de 21 helicópteros, con lo cual se apoyó a más de 100 mil mexicanos para trasladarse.

Así como para acercar alimentos y medicinas a quienes más lo necesitaban. Ante ello, la Presidenta de México agradeció su entrega y compromiso por defender a las y los mexicanos.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Siete detenidos y explosivos asegurados en acciones del Plan Michoacán por La Paz: Megaoperativo ya suma más de 130 capturas
Policías de Ario abandonan armas, equipo y patrullas y se dan a la fuga ante operativo de la FGE Michoacán: Los señalan por homicidios y vínculos con el crimen
Jornada violenta en Tabasco deja al menos 3 muertos y 13 autos incendiados
Fuerzas federales arrestan al "Placas" en Colima; operaba con un grupo delincuencial sinaloense
Más información de la categoria
Alejandro Gertz Manero deja la Fiscalía General de la República; Ernestina Godoy sería su reemplazo
Productores del campo en Michoacán anuncian continuación de bloqueos; afirman no responder a intereses de alcaldes ni partidos
Morelia: Fijan fecha de audiencia contra periodista Alejandro “V”, acusado de abusar sexualmente de la hija de su expareja
¿Mensaje a la sombreriza? Retiran sombreros de la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum en presentación del Mundial 2026
Comentarios