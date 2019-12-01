Acude Felifer Macías a la presentación del uniforme de Conspiradores de Querétaro

Santiago de Querétaro, Qro., 15 de abril de 2026.- El presidente municipal, Felifer Macías, asistió a la presentación del uniforme para la nueva temporada del equipo de béisbol Conspiradores de Querétaro, donde reiteró la importancia de impulsar el deporte como parte del desarrollo social en el municipio.

Felifer Macías señaló que en Querétaro existe una fuerte afición deportiva, reflejada en la presencia de equipos competitivos en disciplinas como el béisbol, futbol y futbol americano, lo que fortalece la identidad y convivencia entre las familias.

El alcalde indicó que el Municipio trabaja en la recuperación de espacios deportivos para facilitar la práctica de distintas disciplinas, entre ellos la rehabilitación de la Unidad Deportiva Josefa Ortiz de Domínguez y la Unidad Deportiva de San Pablo, dos de los espacios donde más se practica el béisbol en la ciudad, con el objetivo de ofrecer mejores condiciones para las y los deportistas.

El evento se llevó a cabo en el Centro de Innovación y Tecnología Creativa BLOQUE, donde se presentaron los uniformes local, de visita y alternativos para la temporada 2026. Durante la noche, directivos del equipo, autoridades estatales y municipales acompañaron la proyección de un video y el anuncio oficial de la nueva indumentaria de los Conspiradores de Querétaro.