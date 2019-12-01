Acude el Gabinete de Seguridad a Sinaloa para dar seguimiento a las acciones de paz en la entidad

Acude el Gabinete de Seguridad a Sinaloa para dar seguimiento a las acciones de paz en la entidad
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Abril de 2026 a las 14:02:20
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Culiacán, Sinaloa, a 16 de abril de 2026.- Con el objetivo de reforzar la coordinación institucional y atender los retos en materia de seguridad, integrantes del Gabinete de Seguridad federal se trasladaron este jueves a Culiacán, Sinaloa, donde sostuvieron un encuentro con autoridades estatales y representantes de distintos sectores.

La visita, instruida por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, fue encabezada por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien lideró las actividades programadas en la capital sinaloense.

A la reunión también acudió el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, quien junto con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, revisó los avances y resultados de las estrategias de seguridad implementadas en la entidad.

El encuentro tuvo lugar en las instalaciones de la Novena Zona Aérea Militar, donde ya se encontraba el secretario de Seguridad Pública estatal, Sinuhé Téllez López, así como representantes del ámbito político y empresarial de la región.

Aunque no se dieron a conocer detalles específicos sobre los acuerdos o temas abordados, se informó a través de redes sociales que la reunión tuvo como eje central fortalecer el diálogo entre autoridades y sectores sociales, así como consolidar acciones conjuntas para mejorar las condiciones de paz y seguridad en beneficio de la población sinaloense.

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