Acompaña la presidenta municipal de Pinal de Amoles a Mauricio Kuri en el corte de listón del stand de Querétaro en la FITUR 2026
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Enero de 2026 a las 17:16:57
Madrid, España, a 21 de enero de 2026.- La presidenta Municipal de Pinal de Amoles, Lupita Ramírez, acompañó al Gobernador del Estado de Querétaro, Mauricio Kuri, en el corte de listón del stand de Querétaro dentro del Pabellón México en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026.

Este importante evento abre las puertas al mundo y representa una oportunidad única para que Pinal de Amoles se dé a conocer internacionalmente por su riqueza cultural, gastronómica y turística. La participación del municipio en este escaparate global reafirma el compromiso de seguir impulsando el turismo como motor de desarrollo y orgullo comunitario.

"Pinal de Amoles brilla en FITUR 2026, mostrando al mundo nuestras tradiciones, sabores y paisajes únicos. Es un orgullo que nos llena de identidad y nos proyecta con fuerza y pasión".

La presencia de Pinal de Amoles en este evento internacional fortalece la promoción del municipio como destino mágico, resaltando la calidez de su gente y la belleza incomparable de la Sierra Gorda queretana.

