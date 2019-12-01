Acompaña IEM renovación del Concejo Comunal de El Coire, municipio de Aquila

Acompaña IEM renovación del Concejo Comunal de El Coire, municipio de Aquila
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Noviembre de 2025 a las 20:31:51
Morelia, Michoacán, a 9 de noviembre de 2025.- Con la participación de 1,019 comuneras y comuneros registrados, la comunidad indígena de El Coire, perteneciente al municipio de Aquila, llevó a cabo la consulta para la renovación de su Concejo Comunal correspondiente al periodo 2026–2028, con el acompañamiento del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), en un ejercicio democrático.

La jornada se realizó con base en la convocatoria emitida por la Comisión Electoral para la Atención a Pueblos y Comunidades Indígenas (CEAPI) del IEM, en coordinación con la Comisión de Enlace de la comunidad. En esta ocasión, la elección se efectuó mediante boletas, a través de las cuales las y los habitantes eligieron de manera libre y directa la planilla de su preferencia para integrar el nuevo Concejo Comunal.

Desde temprana hora, comuneras y comuneros acudieron a registrarse y emitir su voto en un ambiente de tranquilidad, respeto y participación activa. La votación se llevó a cabo de forma ordenada, y el conteo de votos se realizó públicamente, en presencia de las autoridades tradicionales, representantes de la Comisión de Enlace y personal del IEM, quienes supervisaron el cumplimiento de cada etapa del proceso.

Al término del escrutinio, la planilla roja resultó ganadora, quedando integrada de la siguiente manera:

  • Presidencia: Salvador López Márquez
  • Secretaría: Graciela Márquez López
  • Tesorería y Contraloría: Domingo Contreras Martínez
  • Obras Públicas: Adoralia Aguilar Ramírez
  • Justicia y Seguridad: Rosendo Márquez López
  • Servicios Públicos: Franco Ángel Cruz
  • DIF/Bienestar: Luz Daría Cruz Ramírez
  • Educación y Cultura: Dorotea Cabrera Bautista
  • Turismo y Pesca: Mateo Faustino Arrollo
  • Salud, Deporte y Juventud: Gladis Elizabeth Tadeo Martínez
  • Desarrollo Agropecuario: Salvador Ferrer Ríos
  • Medio Ambiente, Recursos Naturales y Ecología: Sonia Hernández Bautista

Durante la jornada estuvieron presentes la consejera electoral Silvia Verónica Mauricio Salazar, presidenta de la CEAPI, y las consejeras electorales Claudia Marcela Carreño Mendoza integrante de la misma comisión, quienes supervisaron el desarrollo del ejercicio y destacaron la importancia de fortalecer los procesos de elección comunal en el marco del respeto a los derechos político-electorales de los pueblos indígenas.

