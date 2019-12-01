Aclaran estatus de Cuenta Pública de Morelia; revisión sigue en proceso en la ASM

Morelia, Michoacán, a 18 de marzo de 2026.– El presidente de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM), diputado Baltazar Gaona García, informó que la Cuenta Pública 2024 del Ayuntamiento de Morelia aún se encuentra en proceso de revisión, por lo que no existe una determinación definitiva sobre posibles observaciones.

El legislador precisó que, si bien en los reportes preliminares de la Comisión se incluye al municipio dentro de los entes en análisis, esto no implica que el Ayuntamiento de Morelia haya incumplido con la comprobación de recursos, particularmente en lo que respecta a un monto cercano a los mil 300 millones de pesos.

Gaona García explicó que la administración municipal sí presentó de manera completa la documentación comprobatoria, incluyendo recibos y evidencia del ejercicio del gasto por dicho monto. Sin embargo, aclaró que la Auditoría Superior de Michoacán no ha concluido la revisión técnica y detallada de esa información.

agregó que el proceso de fiscalización continúa debido, en gran medida, a la carga de trabajo y al número limitado de personal auditor, lo que ha retrasado la validación total de los expedientes entregados por el municipio.

“Es importante dejar claro que el hecho de que aparezca en proceso de revisión no significa una falta o incumplimiento. La documentación fue entregada y ahora corresponde a la Auditoría concluir su análisis”, puntualizó el diputado.

Finalmente, el presidente de la Comisión Inspectora reiteró que será una vez que la Auditoría Superior de Michoacán concluya la revisión, cuando se determine si existe alguna observación o si los recursos fueron plenamente solventados, por lo que llamó a evitar interpretaciones anticipadas sobre el estado de la Cuenta Pública.