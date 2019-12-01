Acerca Semigrante trámites y servicios a familias de Morelia y Uruapan

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Febrero de 2026 a las 14:10:53
Morelia, Michoacán, 24 de febrero de 2026.- La Secretaría del Migrante (Semigrante) puso en marcha módulos itinerantes en distintos puntos del estado para acercar sus servicios a la población.

En esta primera jornada, el personal de la dependencia brindó atención a familias migrantes en el mercado “La Charanda”, en Uruapan, así como en la Plaza de Armas del Centro Histórico de Morelia.

Durante la jornada se realizaron registros para la tarjeta Orgullo Migrante, que ofrece diversos beneficios y descuentos, así como para el programa Reencuentro Familiar (Refami), dirigido a personas adultas mayores que buscan reencontrarse con sus hijas e hijos en Estados Unidos.

“Estos módulos itinerantes forman parte de la estrategia para llevar los servicios a la población, facilitar trámites y evitar que las y los interesados se trasladen largas distancias”, declaró el titular de Semigrante, Antonio Soto Sánchez.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado refrenda su compromiso de acompañar a las familias migrantes, fortalecer el vínculo con sus comunidades de origen y promover el bienestar y la reunificación familiar.

