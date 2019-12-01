Acelerador lineal y Pet Scan, tecnología de precisión contra el cáncer: SSM

Morelia, Michoacán, a 4 de septiembre de 2025.- El Instituto Michoacano de Oncología, de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), se consolida como líder regional en el tratamiento oncológico. Esto, gracias a la puesta en marcha de un nuevo acelerador lineal y un Pet Scan por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Con el nuevo acelerador lineal se ofrecerá un tratamiento más focalizado, con menos efectos secundarios y una recuperación más rápida para los pacientes, ya que permite a los médicos aplicar la radiación en el área afectada con una precisión milimétrica, maximizando la dosis en el tumor mientras se minimiza el daño a los tejidos sanos vecinos.

El PET Scan, por su parte, es una herramienta de diagnóstico por imagen que proporciona información metabólica y funcional del cuerpo a nivel celular, al combinar la tecnología PET con la tomografía computarizada o la resonancia magnética. Permite a los médicos, detectar el cáncer en sus etapas iniciales, evaluar la extensión de la enfermedad, determinar si un tratamiento está funcionando e identificar la recurrencia del cáncer.

La SSM resalta la sinergia entre el acelerador lineal y el PET Scan como un avance crucial. El PET permite localizar el cáncer y determinar su actividad con exactitud, mientras que el acelerador lineal lo ataca con alta precisión. Esta combinación da la capacidad de crear planes de tratamiento altamente personalizados, mejorando significativamente las tasas de éxito y la calidad de vida de los pacientes.

La adquisición de estos equipos reafirma el compromiso del Gobierno de Michoacán con el cuidado de la salud, ofreciendo tratamientos oncológicos de primer nivel para la población que así lo requiera.