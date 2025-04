Acciones de Donald Trump, nos ponen en ventaja competitiva con otros países: Mauricio Kuri

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 7 de abril de 2025.- Como complicado calificó Mauricio Kuri González, gobernador de Querétaro, las acciones de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, respecto a los aranceles recíprocos impuestos a 185 países de todos los continentes, pues mencionó que esto afectará principalmente a la economía estadounidense; indicó que gracias al T-MEC, ni México ni Canadá tendrán estos aranceles, por lo que señaló que es una oportunidad importante para la economía mexicana de buscar nuevos horizontes comerciales.

Explicó que México tendrá una ventaja competitiva sobre Estados Unidos debido a la imposición arancelaria, misma que ha generado una pérdida de 290 mil millones de dólares para los Estados Unidos; Kuri González recalcó que no entiende la estrategia de Trump respecto a que con un plumazo, busque mover una planta de una empresa estadounidense asentada en el extranjero hacia los Estados Unidos, pues señaló, que esto no es fácil ni es de la noche a la mañana.

“Esta decisión de Estados Unidos nos pone en una ventaja competitiva con otros países. O sea, es verdaderamente imposible, y me llama la atención que un empresario como Donald Trump piense que sea así de fácil de un plumazo mover una plata a Estados Unidos. O sea, no está pensando en lo que cuesta, lo que significa, porque es capacitar, llevar a la gente, maquinaria, construir y todo esto lleva años. Entonces, creo que será una nueva oportunidad para México y yo creo que el mayor perjudicado va a ser Estados Unidos. Han perdido, según yo tengo entendido en la Bolsa, 290 mil millones de dólares, cosas que no entendemos”.

Marco Antonio del Prete Tercero, secretario de Desarrollo Sustentable (SEDESU, refirió que, el T-MEC protegió tanto a México como a Canadá de la imposición de aranceles de los Estados Unidos, lo que genera una oportunidad de que países que quieran exportar hacia Estado Unidos, puedan instalarse en México para poder llegar al mercado norteamericano sin tener que pagar aranceles.

“Mientras tengamos a México comercio con Estados Unidos y con Canadá, sin aranceles, lo que se produzca en México entre las reglas del tratado no va a tener aranceles, eso va a provocar que las empresas que quieran llegar a invertir, las extranjeras, tendrán que buscar invertir en Querétaro o en México para evitar los aranceles de los Estados Unidos”.