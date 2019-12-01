Acción Nacional va por el cambio en Michoacán y por la defensa de la familia: Carlos Quintana

Acción Nacional va por el cambio en Michoacán y por la defensa de la familia: Carlos Quintana
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Abril de 2026 a las 20:43:55
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Morelia, Michoacán, a 19 de abril del 2026.- Acción Nacional continúa reforzando su unidad interna, para impulsar el cambio que requiere Michoacán, ante los malos gobiernos del Cártel de Morena y sus perversos aliados.

Carlos Quintana Martínez, Presidente del Comité Directivo Estatal (CDE), afirmó lo anterior y agregó que  la reciente visita que realizó Jorge Romero Herrera, Jefe Nacional del PAN, dejó en claro que Acción Nacional cuenta en Michoacán con una gran estructura sólida y unida, la cual permitirá llegar a cada rincón de Michoacán.

"Acción Nacional es el partido que logrará hacer el cambio que necesita Michoacán, ante los graves problemas que enfrenta el estado a causa de las malas decisiones de los gobiernos del Cártel de Morena y sus perversos aliados", indicó. 

Quintana Martínez explicó que la Coordinación del Cambio y la Defensa de la Familia, que formalizó Jorge Romero en Michoacán, coadyuva en el fortalecimiento constante de la unidad de Acción Nacional con todos los sectores sociales y productivos de la entidad.

"Desde la Coordinación del Cambio y la Defensa de la Familia, Acción Nacional avanza con el apoyo de los diversos sectores sociales y productivos, los cuales han alzado la voz ante la caída de la economía, el incremento de la inseguridad y la falta de condiciones para el bien común de las y los michoacanos", aseguró Carlos Quintana.

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