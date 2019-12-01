Acción Nacional seguirá defendiendo a los ciudadanos del “Cártel de Morena”: Carlos Quintana

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Octubre de 2025 a las 17:27:04

Morelia, Michoacán, a 28 de Octubre del 2025.- Acción Nacional es el único partido que continuará defendiendo a las y los ciudadanos del “Cártel de Morena” y sus perversos aliados, los cuales mantienen a Michoacán y al país sumidos en una grave crisis, en diversos rubros como economía, seguridad, salud y educación.

Carlos Humberto Quintana Martínez, Presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Acción Nacional (PAN), dijo lo anterior y advirtió que el “Cártel de Morena” busca continuar aniquilando las pocas libertades que hoy le quedan a las y los ciudadanos.

“Acción Nacional no permitirá que el Cártel de Morena continúe socavando las libertades del Estado mexicano. Desde el PAN continuaremos con la defensa de los derechos que tienen las y los ciudadanos a una mejor seguridad, educación y salud”, precisó Quintana Martínez.

El Jefe Estatal del PAN aseguró que Acción Nacional es un partido de derecha social, es decir, un instituto político humanista, cercano a las y los ciudadanos, y defensor de la libertad, la iniciativa y la pluralidad comunitaria.

“Acción Nacional es un partido de derecha social, cercano a los diversos sectores sociales, creyente del libre mercado, de las libertades individuales y de la libre empresa; defensor de la justicia, la equidad, la igualdad y de la movilidad social. Somos un partido con rostro humano y social”, señaló Carlos Quintana.