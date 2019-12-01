Acción Nacional en Morelia le da la bienvenida a Monseñor José Armando Álvarez Cano como nuevo Arzobispo de la Arquidiócesis

Morelia, Michoacán, a 27 de enero de 2026.- “El Partido Acción Nacional en Morelia expresa su bienvenida a Mons. José Armando Álvarez Cano, quien asume la responsabilidad pastoral como nuevo Arzobispo de la Arquidiócesis de Morelia, deseándole acierto, fortaleza y discernimiento en la misión que hoy inicia al frente de una comunidad profundamente arraigada en la vida social de Michoacán”, expresó Benjamín Farfán Reyes, presidente del PAN en Morelia.

El dirigente albiazul señaló que Michoacán atraviesa por una ola de violencia que lastima a todas las familias.

“Este relevo se da en un contexto nacional y estatal marcado por la polarización, la violencia, la inseguridad y una visible crisis de referentes éticos y familiares. En este escenario, la labor de quienes acompañan a las personas, promueven la reconciliación y fortalecen el tejido comunitario resulta fundamental para preservar la convivencia, la dignidad humana y la esperanza colectiva”, agregó el dirigente.

De igual forma, manifestó un agradecimiento a Mons. Carlos Garfias Merlos por su servicio episcopal, por los años dedicados al acompañamiento espiritual y por su disposición al diálogo en momentos complejos para la Iglesia y para la sociedad michoacana.

“Acción Nacional en Morelia reconoce el valor de las instituciones que, desde su ámbito propio, han contribuido históricamente a la formación de valores, al cuidado de las familias y a la cohesión social. Reiteramos nuestro respeto a la libertad religiosa y a la autonomía de la Iglesia, así como nuestra disposición permanente al diálogo y a la coincidencia en las causas que buscan el bien común y la paz social.”

Finalmente expresó, "confiamos en que esta nueva etapa pastoral abonará a la reconciliación, al encuentro y la construcción de una sociedad más justa y fraterna en Michoacán"