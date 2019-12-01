Abrirá próximo viernes puente del distribuidor de salida a Pátzcuaro: Bedolla 

Morelia, Michoacán, 6 de abril de 2026.- El próximo viernes se abrirá a la circulación uno de los puentes del distribuidor vial de la salida a Pátzcuaro, el cual conectará del libramiento a la calzada La Huerta, así lo detalló el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.



Explicó que la estructura dos comprende de 617 metros de longitud total, a través de la cual se podrá transitar a una velocidad máxima de 40 kilómetros por hora.

El mandatario detalló que la inversión que se ejecuta en esta obra es de 380 millones de pesos, sin generar deuda pública y que es el resultado de un manejo responsable y transparente de los recursos estatales.

Mientras que el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Rogelio Zarazúa Sánchez, refirió que en esta primera gaza se colocaron 28 postes, 56 luminarias, parapetos metálicos, botones metálicos y una guarnición de concreto.

Manifestó que este distribuidor beneficiará a 195 mil habitantes que viven o que laboran por la zona, además de que mejorará el tránsito de alrededor de 19 mil vehículos que se incorporan hacia la calzada La Huerta, así como en dirección a la salida a Pátzcuaro.

Detalló que se encuentra en proceso un colector pluvial con capacidad de siete metros cúbicos por segundo y 96 metros cúbicos de caja, con lo cual se evitará la acumulación de agua.