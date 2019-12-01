Abre Michoacán convocatoria para certificación de las carnitas: Bedolla

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Septiembre de 2025 a las 11:09:48

Morelia, Michoacán, 8 de septiembre de 2025.- El Gobierno de Michoacán abrió la convocatoria para la certificación gratuita de las carnitas, uno de los platillos típicos más destacados de la entidad, con lo que se asegurará su calidad y origen, así lo refirió el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla durante la conferencia de prensa de este lunes.

Detalló que tras efectuarse el registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), el proceso a seguir es que las cocineras y cocineros dedicados a la elaboración, cumplan con determinados requisitos para asegurar la calidad de este producto de los mas representativos del estado.

Detalló que a través de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), se realizará el registro para que los productores cuenten con la certificación de la marca “Carnitas Michoacán”.

En tanto, Claudio Méndez Fernández, titular de la Sedeco, explicó que la consulta de la convocatoria se puede realizar en la pagina web sedeco.michoacan.gob.mx donde se encuentran establecidos los requisitos para dicha certificación.

Detalló que el cerdo para dicho platillo debe estar entre los 100 y los 130 kilogramos, emplearse un cazo de cobre o acero inoxidable, realizarse una cocción lenta con sal de grano y respetarse la receta tradicional con insumos de calidad.

Méndez Fernández resaltó que los productores deben entregar documentos personales y del establecimiento como INE y comprobante de domicilio, licencia municipal, aviso de funcionamiento vigente de la Cofrepris, visto bueno de Protección Civil municipal, constancia de situación fiscal, contrato de agua del organismo municipal y carta compromiso.

Manifestó que la respuesta para la certificación se podrá obtener en un plazo máximo de 15 días y la vigencia será por un periodo de un año.