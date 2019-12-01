Abre Canaco Querétaro Centro de Acopio para Venezuela y lanza programa de IA para PyMEs

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Julio de 2026 a las 19:19:49

Querétaro, Querétaro, a 7 de julio de 2026.- La Cámara de Comercio de Querétaro anunció la apertura de un centro de acopio en apoyo a los damnificados de Venezuela, informó el presidente del organismo empresarial, René Loya Poletti.

Llamó a la ciudadanía y al sector empresarial a sumarse a la colecta de víveres para Venezuela, país que atraviesa por las secuelas de un reciente desastre natural.

Enfatizó que la ayuda sigue siendo prioritaria en esta etapa de recuperación. "Son diferentes fases; no solamente es cuando recién pasa el acontecimiento, sino ahorita estamos en una fase dos y siguen requiriendo de nuestro apoyo".

Informó que el centro de acopio estará operando en las instalaciones de la Cámara de Comercio a partir de esta fecha.

“¿Qué se puede donar? alimentos enlatados, alimentos en polvo, agua embotellada y productos no perecederos en general por lo que no se estará recibiendo ropa”.

En otro tema, Loya Poletti informó que el próximo 22 de julio se celebrará un desayuno con el director de la Junta de Conciliación del Estado de Querétaro, Marco Antonio Sánchez para ofrecer herramientas a los empresarios respecto a las demandas laborales.

Señaló que el proyecto beneficiará directamente a 30 micro y pequeñas empresas afiliadas, otorgándoles un asistente virtual de atención a clientes y ventas de última generación de manera 100 por ciento gratuita.

"Si una empresa hiciera esto por su cuenta, le costaría arriba de 400 pesos. Ahorita, a las 30 empresas beneficiadas les va a salir de manera gratuita para cumplir con el objetivo de la Cámara: que nuestros socios vendan más y gasten menos".

Para acceder a este beneficio financiado y gestionado con apoyo estatal, invitó a sus agremiados a mantenerse pendientes de sus redes sociales y página web oficial, donde se publicarán las reglas de operación y los requisitos de la convocatoria.