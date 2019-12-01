Abrazos que cruzan fronteras, Michoacán logra 1,500 reencuentros de familias michoacanas

Morelia, Michoacán, 30 de diciembre de 2025.- Durante 2025, la Secretaría del Migrante (Semigrante) solicitó más de mil 500 visas para que cientos de personas adultas mayores pudieran cumplir con el anhelo de volver a abrazar a sus familiares en Estados Unidos, dentro del programa Reencuentro Familiar (Refami).

Se trata de una política pública que tiene como objetivo principal reunir a las y los adultos mayores con sus familiares migrantes después de años e incluso décadas de separación. El secretario del Migrante, Antonio Soto Sánchez, reafirmó que se trata de algo más que un trámite administrativo, es un acto de justicia social y de reconocimiento a quienes han sostenido a sus familias y comunidades a pesar de la distancia.

“Detrás de cada visa hay una historia, un reencuentro y una deuda histórica con nuestras personas adultas mayores. Nuestro compromiso es no soltarlos, acompañarlos y seguir tocando puertas para que más familias vuelvan a verse”, destacó el funcionario estatal.

De cara al 2026, la Secretaría del Migrante mantendrá y fortalecerá el acompañamiento a las y los solicitantes pendientes, convencidos de que el derecho a la reunificación familiar debe estar por encima de cualquier frontera.

Por ello, ya se cuenta con casi tres mil citas agendadas, mismas que continuarán su proceso durante el siguiente año, además se podrán sumar otras que se soliciten a través de los enlaces municipales y en la misma dependencia estatal.