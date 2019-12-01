Abraham Espinoza impulsa iniciativa para fomentar el emprendimiento juvenil en Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Octubre de 2025 a las 12:30:47

Morelia, Michoacán, a 17 de octubre de 2025.– El diputado Abraham Espinoza Villa, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), presentó una iniciativa que propone adicionar el Capítulo VI “Del Fomento al Emprendimiento Juvenil” a la Ley de Desarrollo Económico del Estado de Michoacán de Ocampo, con el objetivo de impulsar el talento joven, fortalecer la economía local y reducir los niveles de informalidad laboral.

Durante su posicionamiento, el legislador destacó que hablar de desarrollo económico implica abrir oportunidades reales para quienes más las necesitan: las juventudes y las mujeres michoacanas.

“Esta iniciativa no es una idea aspiracional; es una respuesta técnica, jurídica y económicamente viable frente a los retos más profundos de nuestra economía local”, expresó Espinoza Villa.

El diputado recordó que, según datos del INEGI, el 67.8 por ciento de las personas en Michoacán trabajan en la informalidad, sin seguridad social ni derechos laborales básicos. Además, casi 40 mil jóvenes entre 15 y 29 años se encuentran desempleados, y más de la mitad de los negocios nuevos no sobreviven más de dos años.

“En Michoacán el talento sí existe, pero no cuenta con las herramientas necesarias para sobrevivir y prosperar. Esta reforma busca cambiar esa realidad”, afirmó.

La propuesta del diputado plantea la creación de un Fondo Estatal para el Emprendimiento Juvenil, que canalice apoyos financieros, capacitación, asesoría técnica y acompañamiento empresarial a jóvenes de hasta 29 años, con prioridad para quienes viven en zonas de alta marginación o vulnerabilidad.

El fondo operará con reglas de transparencia, corresponsabilidad institucional y evaluación permanente, y su propósito es sembrar productividad, no otorgar subsidios sin control.

“Queremos convertir ideas en proyectos sostenibles, empleos informales en negocios formales, y jóvenes sin rumbo en emprendedores con futuro”, explicó el legislador michoacano.