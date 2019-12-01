Abraham Espinoza busca que ayuntamientos garanticen accesibilidad en palacios municipales

Morelia, Michoacán a 13 de marzo de 2026.- El diputado Abraham Espinoza Villa, integrante del Grupo Parlamentario del PVEM en el Congreso del Estado, presentó un exhorto dirigido a los ayuntamientos de Michoacán que cuentan con palacios municipales de dos o más niveles, a fin de que implementen elevadores, rampas u otros mecanismos que garanticen la accesibilidad universal a las instalaciones públicas.

La propuesta busca eliminar barreras físicas que impiden a personas con discapacidad, adultos mayores y ciudadanos con movilidad reducida acceder en condiciones de igualdad a los servicios municipales.

El legislador ecologista destacó que la inclusión es un principio fundamental para la construcción de una sociedad justa y democrática, y que ésta no puede entenderse sin accesibilidad. "Los palacios municipales son el rostro más cercano del gobierno para la ciudadanía. Si una persona no puede entrar a realizar un trámite o solicitar un apoyo porque el edificio no cuenta con las condiciones mínimas de acceso, el Estado está fallando en garantizar sus derechos", enfatizó Espinoza Villa.

El diputado puso como ejemplo al municipio de Chinicuila, que forma parte del distrito que representa. A pesar de ser una de las demarcaciones más pequeñas y con presupuesto limitado, Chinicuila ya cuenta con un elevador en funcionamiento dentro de su palacio municipal. "Si en un municipio con recursos reducidos se pudo hacer, no hay excusa para que otros ayuntamientos no avancen en esta materia. La voluntad política y el compromiso con la gente son lo que realmente hace la diferencia", señaló.

Espinoza Villa subrayó que la accesibilidad no solo beneficia a personas con discapacidad permanente, sino también a adultos mayores, personas con lesiones temporales, mujeres embarazadas o padres y madres que acuden con niñas y niños pequeños. "Mejorar la infraestructura pública es mejorar la calidad de vida de todas y todos. Un palacio municipal accesible es un símbolo de un gobierno que reconoce la diversidad de la población y actúa en consecuencia", añadió.

El exhorto, que fue turnado a comisiones, invita a los ayuntamientos a considerar la implementación de estos mecanismos como parte de una política de Estado orientada a fortalecer la igualdad y la dignidad de las personas. El diputado recordó que la adecuación de los espacios públicos es una tarea pendiente en muchos municipios, y que atenderla contribuye a acercar las instituciones a la ciudadanía y a construir gobiernos más sensibles y responsables.

"La inclusión se construye con acciones concretas. Hoy decimos que en Michoacán no queremos más edificios públicos que excluyan; queremos gobiernos que abran sus puertas literalmente a todas las personas. Ese es el sentido de este exhorto y el compromiso que desde el PVEM seguiremos impulsando", concluyó.