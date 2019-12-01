Aborto en Querétaro se debe abordar desde diferentes perspectivas: Guillermo Vega

Querétaro, Querétaro, 19 de octubre del 2025.- El tema del aborto se debe abordar desde diferentes perspectivas; técnico, jurídico, constitucional y ético y lo que no se debe hacer es ideologizarlo, aseguró Guillermo Vega Guerrero, presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia en el Congreso Local.

“Lo menos que requiere un tema como el aborto es que lo ideologicemos, esta discusión va a salir bien si lo hacemos desde varios tres lentes: el técnico, el jurídico y el tema constitucional y ético, parece que eso es importante y mientras lo hagamos con esta perspectiva va a salir bien no debemos ideologizarlo y el PAN (Partido Acción Nacional) será el menos en ideologizarlo”.

Esto, luego de que Citlalli Hernández Mora, titular de la Secretaría de la Mujer del Gobierno de México, aseguró que será en esta semana que entra cuando envíe un documento a los 15 diputados del Congreso Local para que legislen para despenalizar el aborto.

Vega Guerrero, también coordinador del Grupo Legislativo de Acción Nacional, consideró que si este llamado para abordar el tema del aborto viene de la secretaria federal hay que escuchar y atender el documento que les envíe.

“Este tema hay que atenderlo y más si la petición viene de una secretaría del Gobierno federal, pero, con enorme respeto, ese análisis es meramente local porque así lo señala la Constitución, es decir, este es un tema que se debe resolver por las y los diputados locales”.

Consideró que hay que escuchar a todas las voces por lol que adelantó que abrirán un foro para hablar del tema y decidir todo con técnica, con la Constitución y los tratados internaciones en la mano para determinar qué procede para Querétaro en el tema de despenalizar el aborto.

“Es un tema que, el PAN apoya la vida, pero en términos de nuestra chamba tenemos que discutirlo de cara a la ciudadanía y tener una encuesta con una metodología abierta que respalde la decisión que tomemos”.

Negó que el hecho de que una funcionaria federal le pida legislar en la materia no extralimita su función, sin embargo, consideró que esta es una responsabilidad exclusiva de las y los diputados.

“Lo entiendo, desde la responsabilidad que tiene (la secretaria de la Mujer) puede opinar del terma, parece que es oportuno y legal y no habría ninguna invasión, pero si es necesario decir que no se decide el tema del aborto desde México, el tema del aborto se debe decidir en Querétaro con debate, con argumentos y con votos, al final del día es una tema que llegará al Pleno y cada legislador va a emitir su sufragio conforme a los datos que tenga en la mano y esa será la solución para Querétaro”.