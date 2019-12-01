Abastecimiento de medicamento al 85 por ciento: SSM

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 27 de Agosto de 2025 a las 18:14:12
Morelia, Michoacán, 27 de agosto de 2025.- El estado de Michoacán cuenta con un abasto de medicamentos del 83 al 85 por ciento en hospitales y centros de salud, superando la media nacional, aseguró Elías Ibarra Torres, secretario de Salud.

Informó que se da prioridad a reabastecer las claves de medicamentos de acuerdo al catálogo de cada hospital.

"Ayer abastecimos 10, hoy son otros 7 y pasado mañana estaremos terminando todos los hospitales con las claves de cada hospital de acuerdo a su catálogo", comentó en entrevista el funcionario estatal tras concluir una reunión con empleados de contrato eventual donde también participaron diputados locales de la comisión de salud.

Ibarra Torres detalló que actualmente se cuenta con 3 mil 100 trabajadores bajo la figura de contrato eventual a quienes, dijo, no se les deben ni quincenas ni prestaciones.

"Tienen 25 prestaciones, las que marca la Constitución y las prestaciones del ISSSTE. Son las que tienen. Desean tener otras tantas más, que son como 17 más que están en las condiciones generales de trabajo y que hasta este momento aplica nada más a los de base federal, no a los eventuales. Entonces aquí hacemos sinergismo, buscar la gestión con los diputados, con el gobierno del estado para buscar darle un poquito más de prestaciones", expresó Elías Ibarra.

