¡A volar gratis! Despega oficialmente la promoción de viajes en el teleférico de Uruapan

Uruapan, Michoacán, 11 de noviembre de 2026.- Para facilitar la movilidad de las familias, apoyar la economía local e incentivar las compras previas al Buen Fin, el teleférico de Uruapan comenzó con los viajes gratuitos que estarán vigentes hasta el próximo 18 de noviembre.

La titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum), María Elena Huerta Moctezuma, invitó a la ciudadanía a aprovechar este servicio gratuito para recorrer la ciudad, descubrir las promociones de las micro, pequeñas y medianas empresas, y fortalecer la economía mediante el consumo local.

Asimismo, exhortó a visitar y adquirir piezas únicas con las y los artesanos del Centro Artesanal y Cultural Plaza La Ranita, ubicado cerca de la estación 5, así como a apoyar el comercio de los locatarios del mercado en la estación 6 Parque Nacional, quienes también ofrecerán descuentos durante el fin de semana.

“Vamos a poner toda la infraestructura del teleférico a disposición de los comercios para que sea una jornada exitosa para ellos, así como para las y los artesanos y comerciantes del Mercado Poniente”, señaló la funcionaria estatal.

Recalcó que con esta promoción, el teleférico de Uruapan acerca sus beneficios a la población, no solo como una alternativa de transporte público moderna, segura y accesible, sino también como un aliado de las familias, personas artesanas y los negocios locales, al facilitar los traslados e impulsar el consumo en la economía del municipio.