A un año, Plan Michoacán da resultados: Gaby Molina

Morelia, Michoacán, 4 de noviembre de 2026.- A un año de la presentación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Gaby Molina reconoció el compromiso del Gobierno de México con el estado y destacó los resultados de esta estrategia integral, que registra una inversión ejercida de 72 mil 431 millones de pesos, equivalente al 67 por ciento de la meta sexenal de 118 mil millones.

Hay acciones desplegadas en los 113 municipios para atender las causas, ampliar derechos y generar mejores condiciones de bienestar para las familias. En materia educativa, alrededor de 800 mil estudiantes de Michoacán cuentan con una beca, con una inversión cercana a los 6 mil millones de pesos, lo que garantiza apoyos a lo largo de su trayectoria escolar, desde primaria hasta universidad.

A ello se suma la inversión social de 30 mil 451 millones de pesos de los Programas para el Bienestar, que benefician a 1 millón 15 mil 683 derechohabientes en el estado, mediante pensiones y apoyos dirigidos a distintos sectores de la población, de acuerdo a lo informado este miércoles en la rueda de prensa de la Presidenta.

En infraestructura, destacan los 41 mil millones de pesos destinados a la modernización de 411 kilómetros de autopistas, entre cuyos proyectos se encuentra la conclusión de la autopista Pátzcuaro-Uruapan. Asimismo, se construyen 80 caminos artesanales, con una inversión de 2 mil 120 millones de pesos, y se desarrollan 223 acciones de reconstrucción, bacheo y pavimentación en carreteras federales y estatales.

Gaby Molina subrayó que la paz y la justicia se construyen atendiendo las causas, ampliando derechos y generando bienestar para todas y todos. Por ello, reconoció el compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum con Michoacán y señaló que los avances del Plan deben consolidarse mediante el trabajo integral y permanente a favor de las familias.