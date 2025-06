A un año del homicidio de la edil de Cotija, PAN desconoce avances en investigación 

Morelia, Michoacán, a 10 de junio del 2025.- El pasado 3 de junio se cumplió un año del asesinato de Yolanda Sánchez Figueroa, presidenta municipal de Cotija, Michoacán, en la actualidad se desconocen

avances de las investigaciones, dijo Carlos Quintana Martínez, líder estatal de Acción Nacional, partido del que era emanada la alcaldesa.

Cuestionado sobre el estatus que guarda el expediente del homicidio de la edil y su guardaespaldas, comentó que no han tenido acceso a las carpetas de investigación de la Fiscalía General del Estado de Michoacán.

Comentó que a un año del asesinato de Yolanda, en Cotija el ambiente de seguridad se mantiene tranquilo.

"No tenemos acceso a las carpetas de investigación, no tenemos un reporte hasta la fecha de que esto esté, creo que por el momento se ve tranquilidad, pero te mentiría de que tengo acceso a las carpetas de investigación, eso lo tiene únicamente la Fiscalía", apuntó el ex legislador federal.

El municipio de Cotija sigue gobernado por autoridades panistas, en las elecciones de junio del 2024, los habitantes favorecieron en las urnas a Juan Pablo Aguilar Barragán, quien a los 17 días de asumir el cargo solicitó licencia por 30 días, pero ya no retornó, y fue el 4 de diciembre que Blanca Ibarra Ochoa, asumió funciones como presidenta municipal sustituta.