A ras de tierra, Torres Piña fortalece estructura de más de 30 mil defensores de la soberanía y respaldo a Sheinbaum en Michoacán

Morelia, Michoacán, 9 de julio de 2026.- A dos semanas del inicio del proceso para la selección del Coordinador Estatal en Defensa de la Soberanía Nacional, Carlos Torres Piña ha consolidado una amplia estructura territorial de trabajo en Michoacán, fortaleciendo el respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mediante una intensa agenda de asambleas informativas y recorridos casa por casa en las distintas regiones del estado.

Durante este periodo, Torres Piña ha encabezado asambleas informativas masivas en los municipios de Morelia, Zacapu, Uruapan, Zitácuaro, Hidalgo, Copándaro, Cuitzeo, Morelos, Lagunillas, Huiramba, Pátzcuaro, Lázaro Cárdenas y Huandacareo, donde más de 30 mil militantes y simpatizantes de la Cuarta Transformación han participado en encuentros para fortalecer la organización territorial y la defensa del proyecto que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum.

En cada uno de estos municipios, el aspirante ha reiterado que la mejor forma de defender la soberanía nacional es manteniendo un movimiento cercano al pueblo, organizado y permanente, por lo que se ha establecido una estructura de trabajo basada en recorridos casa por casa, a ras de tierra, llevando información directa sobre las acciones, programas y resultados de los gobiernos de la Cuarta Transformación.

Torres Piña ha insistido en que la unidad y la organización territorial serán fundamentales para fortalecer el movimiento en Michoacán, por lo que ha convocado a la militancia a convertirse en promotora de la información y a mantener un contacto permanente con la ciudadanía para consolidar el respaldo al proyecto de transformación que vive el país.

Asimismo, informó que en los próximos días continuará su gira por las diferentes regiones del estado con nuevas asambleas informativas, en las que seguirá difundiendo las acciones que impulsa la Cuarta Transformación y reforzando la organización territorial en defensa de la soberanía nacional, con el objetivo de mantener un movimiento cercano a la gente y fortalecido desde las comunidades, colonias y tenencias de Michoacán.