A propuesta de Memo Valencia, Congreso exhorta por unanimidad al gobernador a incrementar el presupuesto para el campo michoacano

Morelia, Michoacán, 11 de noviembre de 2026.- A propuesta del diputado local, Memo Valencia, el Congreso del Estado exhorta por unanimidad al gobierno estatal para que, en el Presupuesto de Egresos del 2027, se destine al menos el 2 por ciento del recurso total al campo michoacano.

"Propongo que se destine al menos el 2% del gasto estatal al campo, lo cual no es una cifra arbitraria. Significa recuperar y superar ligeramente la proporción que antes se destinaba cuando llegó a representar el 1.83% del presupuesto", indicó.

Afirmó que el exhorto nace de la situación compleja actual que atraviesa el campo por la inseguridad, el cobro de piso que el crimen impone a los productores, empacadores, transportistas y comercializadores, así como el abandono y falta de apoyos gubernamentales.

"Un productor que entrega parte de su cosecha a la delincuencia y, además, enfrenta plagas, sequías, precios bajos y falta de crédito, difícilmente puede sostener su actividad sin el acompañamiento del Estado; para que el campo se recupere hace falta financiamiento, infraestructura, asistencia técnica, organización de productores, comercialización y seguros ante siniestros", dijo.

Recordó también que desde el 2018 se ha reducido el presupuesto destinado a este sector desde la administración estatal, a pesar de que el campo michoacano se encuentra entre los principales productores agroalimentarios de México.

"En 2018, la dependencia contó con mil 200 millones de pesos, el equivalente al 1.83 % del presupuesto estatal, para el 2026 se le asignaron 672 millones de pesos, apenas 0.61 % del presupuesto total de nuestro estado. En 8 años, el monto nominal se redujo casi 45 %, mientras que el presupuesto total del estado aumentó un 60%", lamentó.

Memo Valencia agradeció el acompañamiento a su propuesta de las y los campesinos y productores de maíz, de aguacate, así como de otros cultivos, y reafirmó que "las y los productores michoacanos no pueden seguir cargando solos con el peso de la inseguridad, de la extorsión y el abandono presupuestal. Invertir en el campo es invertir en la paz, en el empleo y en la permanencia de las familias y de sus comunidades".

Finalmente, advirtió que el campo es causa de unión y de dejar de lado colores partidistas, por ello, pidió a las y los agricultores de Morelia, Queréndaro, Álvaro Obregón, Uruapan, Salvador Escalante, Maravatío, Contepec, Penjamillo, Puruándiro, Vista Hermosa, Tarímbaro, Zinapécuaro, Charo, Apatzingán y Numarán, quienes estuvieron presentes en el Congreso del Estado, ir de regreso "a sus parcelas, a sus huertas y digan que valió la pena el esfuerzo y valdrá la pena que esos recursos se ejerzan para bien en beneficio de todos y cada uno de ustedes".