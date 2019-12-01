A no dejar de soñar, vivir sin prisas y tener hambre de sentido y justicia, llama Memo Valencia a alumnos de la Secundaria Técnica 65

Morelia, Michoacán, a 28 de noviembre de 2025.- Con un llamado a vivir sin prisas, disfrutar su adolescencia y formarse para el futuro, el diputado del PRI, Memo Valencia, recordó que esta etapa de la vida es la mejor de todas, durante la Ceremonia del XLV Aniversario de la Escuela Secundaria Técnica Número 65, "Prof. Jesús Romero Flores".

“Ustedes están viviendo la versión más pura de lo que todos somos: Seres hambrientos de sentido y justicia, tratando de encontrar un lugar antes de que se termine el tiempo. No les voy a decir qué hacer con sus vidas porque no lo sé. Pero les voy a pedir una cosa, no tengan prisa por perder lo que ahora tienen, disfrútenlo, gocenlo. No tengan prisa por volverse duros, cínicos y blindados, van a tener toda la vida para construir defensas. No empiecen antes de tiempo”, dijo.

Como exalumno de esta secundaria e invitado de honor, Memo Valencia, aseguró a las y los estudiantes que el porvenir es aquello que se construye con honestidad y valentía.

“Sean gigantes arriba de los hombros de las generaciones pasadas y toquen las estrellas. Sean dichosos y dichosas; sean justos y justas. Valoren esta maravillosa etapa, a sus profesores y profesoras. ¡Cómanse al mundo!”, mencionó.

El legislador priista recordó junto a sus exprofesores, alumnos, invitados y algunos excompañeros de su generación a la celebración del XLV aniversario, que en la Secundaria Técnica 65 inició su carrera política al conformar su planilla para la presidencia de la Sociedad Alumnos, la cual ganó.

"Quizás, solo quizás, hoy aún es 1995, y estoy soñando que dirijo unas palabras a una generación del futuro, y les abro el corazón para decirles que el porvenir es aquello que construimos con amor, honestidad y valentía. También quizás en el 2050 alguien de ustedes esté aquí, rindiendo homenaje a esta escuela y a la adolescencia”, finalizó al desear larga vida a la Secundaria Técnica 65 “Prof. Jesús Romero Flores”.