A mantenerse actualizados de manera permanente invitan a graduados de la Licenciatura en Enfermería

Morelia, Michoacán, a 08 de agosto de 2025.- A mantenerse siempre actualizados exhortó a egresados y egresadas nicolaitas, el coordinador general de Estudios de Licenciatura de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), José Antonio Luna Delgado, al asistir con la representación de la rectora Yarabí Ávila González, a la ceremonia de clausura de la Generación 2024-2025 del Programa Complementario de Licenciatura en Enfermería, semi-presencial y a distancia.

“La actualización permanente no habla de otra cosa más que de una mejora continua, y una mejora en la calidad de los servicios", enfatizó.

El funcionario indicó que, la Casa de Hidalgo es una institución inclusiva, que oferta programas educativos acreditados, lo que significa que son de calidad y de excelencia.

Al dirigirse a las y los estudiantes de la generación saliente, hizo un llamado a poner en alto el nombre de la UMSNH, "en cada lugar donde ustedes estén siempre digan que son nicolaitas, que pertenecen a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, una institución que últimamente ha crecido en tantos y tantos aspectos, y que hoy está en boca de todo mundo por el avance que ha tenido".

Por su parte, el director de la Facultad de Enfermería, Renato Hernández Campos, mencionó que un grado académico no es sólo un documento, se tiene que traducir en una transformación de la persona para impactar a su comunidad, “y en este caso a la razón de ser de nuestra profesión que es el cuidado de nuestros pacientes".

Recuerden, añadió, que llevan con ustedes la responsabilidad de poner en alto el prestigio de la Facultad de Enfermería, tienen que dejar huella de su paso por las unidades de Salud, actuando con vocación humanista y compromiso social como lo marca su escudo, “ahora se convierten en embajadores de la Universidad Michoacana, siéntanse orgullosos de ser nicolaitas”.

A nombre de la generación, el alumno Antonio Chávez Saucedo, precisó que, el profesional de la Enfermería es una parte esencial del equipo de salud y su labor impacta directamente en la seguridad, el bienestar y la dignidad de cada paciente atendido. “Ya no basta sólo con vocación de servicio, hoy más que nunca se requiere que la Enfermería esté respaldada con conocimiento científico, habilidades y pensamiento clínico y una profunda ética profesional".