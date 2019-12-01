A dos meses del homicidio de su líder, la Asociación de Citricultores de Apatzingán sigue sin presidente formal

A dos meses del homicidio de su líder, la Asociación de Citricultores de Apatzingán sigue sin presidente formal
Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 19 de Diciembre de 2025 a las 17:05:42
Apatzingán, Michoacán, a 19 de diciembre de 2025.- A dos meses del asesinato de Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán (ACVA), la dirigencia de la asociación sigue acéfala.

Hasta el momento, no se ha convocado a asamblea para la elección del relevo de la presidencia; solo existe una encargatura sin formalizar el nombramiento de presidente o presidenta.

Datos proporcionados por productores de limón del Valle de Apatzingán, que pidieron conservar el anonimato, señalaron que son pocos los interesados en presidir la ACVA. Los motivos son generados por la inseguridad, las extorsiones y, como causa principal, el asesinato de Bravo Manríquez, hechos ocurridos el pasado 20 de octubre.

La demanda de los citricultores es concretar las órdenes de aprehensión contra los presuntos responsables del homicidio del líder limonero, acción que consideran podrá devolver la confianza del gremio.

Comentaron que el tianguis limonero funciona con normalidad y con vigilancia de corporaciones policiales federales para tratar de inhibir la presencia de grupos asociados al cobro de piso.

Cabe recordar que desde febrero de este año, al interior del tianguis limonero opera un cuartel de seguridad, acción que presuntamente ayudaría a erradicar las extorsiones. Meses posteriores, Bernardo Bravo apuntó que todo seguía igual.

