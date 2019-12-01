A casi una semana del registro de aspirantes de Morena Michoacán, Carlos Torres Piña continúa con tendencia a la alta.

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Julio de 2026 a las 09:42:54

Morelia, Michoacán, a 30 de Junio de 2026.- Carlos Torres Piña, Fiscal de Michoacán con licencia sigue a la alza en la contienda interna de Morena para obtener la Coordinación Estatal en Defensa de la Transformación y la Soberanía.

A casi una semana que iniciara la contienda las encuestas miden el avance de los contendientes de Morena, la empresa “Cónica”, publicó resultados de varios cuestionamientos a la ciudadanía.

Uno de los ejercicios fue el cuestionamiento, ¿A quién escogería como candidato a gobernador de Morena?, los resultados favorecen y colocan como puntero al fiscal General con licencia, Carlos Torres Piña con el 33 por ciento, seguido del senador con licencia, Raúl Morón Orozco con 27 por ciento, la diputada con licencia, Fabiola Alanís Sámano, con 10 por ciento y a la ex funcionaria de Movilidad, Gladyz Butanda Macías, con el 12 por ciento.

Los ejercicios que se revelan por las diversas casas encuesta han posicionado a Carlos Torres Piña como el favorito en esta contienda interna, desde el primer día de actividades señaló que visitará todo el estado para promover la Defensa de la Soberanía Nacional.

Uno de los pilares que ha difundido Torres Piña es la mantener la organización territorial y la participación ciudadana para respaldar los avances alcanzados por los gobiernos de la Cuarta Transformación.