A 19 años del Operativo Conjunto Michoacán, no se logran desmantelar organizaciones criminales: OSHRA
Autor: Amanda Bautista Rodríguez  / Noventa Grados | Fecha: 29 de Diciembre de 2025 a las 15:44:40
Apatzingán, Michoacán, a 29 de  diciembre de 2025.- A 19 años del inicio de la estrategia federal contra el narcotráfico con el Operativo Conjunto Michoacán (11 de diciembre de 2006), el Observatorio de Seguridad Humana de la Región Apatzingán evalúa que las múltiples operaciones y planes gubernamentales implementados desde entonces no han logrado su objetivo central: el desmantelamiento de las organizaciones criminales y la instauración del Estado de derecho.

Julio César Franco, consejero del organismo, indicó que el resultado esperado debe ser la sustitución de la presencia criminal por certeza jurídica para los ciudadanos y sus propiedades.

Respecto a la estrategia vigente, el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, el Observatorio señala que los indicadores públicos se centran en detenciones, incautaciones y desmantelamiento de laboratorios y sembradíos. Sin embargo, el organismo critica la superficialidad de estas métricas.

"Percibimos que con esas detenciones no se están desmantelando estructuras criminales, sino que los grupos criminales fácilmente pueden reemplazar a los elementos capturados por otros", señaló Julio César Franco.

El consejero enfatizó la necesidad de conocer el grado de eficacia procesal de las detenciones, es decir, que los procedimientos permitan la judicialización efectiva de los casos.

El Observatorio vincula la persistencia de la violencia y la capacidad operativa de los grupos a sus fuentes de financiamiento. La extorsión es señalada como la fuente de recursos "más constante", permitiendo a las células criminales invertir en tecnología de guerra de grado militar y reclutar personal extranjero especializado en el manejo de drones y la fabricación de artefactos explosivos.

