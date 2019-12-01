A 15 años de Morena, la tarea es cuidar el origen, mantener la unidad y seguir organizando al pueblo: Torres Piña

A 15 años de Morena, la tarea es cuidar el origen, mantener la unidad y seguir organizando al pueblo: Torres Piña
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Octubre de 2026 a las 09:45:54
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Morelia, Michoacán, 8 de octubre de 2026.- A quince años del nacimiento de Morena, el coordinador estatal de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía, Carlos Torres Piña, afirmó que la mejor manera de honrar la historia del movimiento es preservar sus principios, mantener la unidad y continuar organizando al pueblo para dar continuidad a la transformación de Michoacán y del país.

Señaló que el mensaje de la conmemoración nacional fue claro: Morena llegó hasta aquí porque nunca perdió de vista de dónde venía ni a quién representaba. “Hace quince años parecía imposible enfrentar a todo un régimen con organización popular. Se logró porque hubo convicciones, porque se recorrió el territorio y porque millones de mexicanas y mexicanos entendieron que podían cambiar la historia. Esa es la enseñanza que no podemos olvidar”, expresó.

Torres Piña sostuvo que el crecimiento electoral y político de Morena obliga hoy a una responsabilidad todavía mayor: actuar con congruencia, humildad y madurez, poner el proyecto por encima de cualquier interés personal y fortalecer la unidad de quienes acompañan a la Cuarta Transformación. Advirtió que la derecha seguirá recurriendo a la mentira, al miedo y a la división para intentar recuperar los privilegios que perdió con el cambio político iniciado en 2018.

“En Michoacán la tarea es muy concreta: informar lo que ha significado la transformación, organizar a quienes creen en ella, sumar a quienes todavía no participan y defender la soberanía y el derecho del pueblo a decidir su propio destino. La continuidad no se decreta desde arriba; se construye todos los días desde abajo”, afirmó.

Finalmente, Torres Piña reconoció el liderazgo nacional de Claudia Sheinbaum y señaló que los primeros quince años de Morena confirman que la principal fuerza del movimiento sigue siendo la misma que le dio origen: el pueblo organizado.

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