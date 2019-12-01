Últimos días para sumarse a “Justicia con Huella”; Poder Judicial de Michoacán invita a donar croquetas para apoyar el rescate animal

Morelia, Michoacán, 09 de noviembre de 2026.- El Poder Judicial de Michoacán invita a la ciudadanía y al personal de la institución a sumarse a los últimos días de la campaña “Justicia con Huella”, mediante la donación de croquetas para perros y gatos, en apoyo a grupos, asociaciones y colectivos dedicados al rescate y protección animal.

La recepción de donativos estará disponible hasta el próximo viernes 13 de noviembre, en un horario de 9:00 a 17:00 horas, en dos centros de acopio ubicados en la planta alta del Edificio A del Palacio de Justicia José María Morelos, en Calzada La Huerta #400, colonia Nueva Valladolid, en Morelia: la ponencia del licenciado Omar Alexandro Negrón Villafán y la ponencia de la magistrada Paula Edith Espinosa Barrientos. Se reciben donaciones de alimento para perros y gatos, en empaques cerrados, a partir de un kilogramo.

Como parte de esta iniciativa, el domingo 15 de noviembre, de 11:00 a 16:00 horas, en el Jardín de los Poetas del Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia, se realizará la Feria Solidaria, donde se entregarán los donativos recaudados a los grupos, asociaciones y colectivos participantes, dedicados al rescate y protección animal.

En el mismo espacio, que busca visibilizar y respaldar a personas pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad, particularmente colectivas de mujeres y grupos feministas, personas con discapacidad, de la comunidad LGBTTTIQ+, quienes podrán exponer y ofrecer sus productos, promover sus actividades y fortalecer sus redes de colaboración.

Además, se contará con la participación de asociaciones y colectivos dedicados a la protección y bienestar animal, como parte de una Jornada de Adopción Responsable de Seres Sintientes, así como un área lúdica para niñas, niños y adolescentes.

Por parte del Poder Judicial de Michoacán, estas actividades se enmarcan en la agenda de trabajo del Comité para la Inclusión, Promoción, Respeto, Protección y Garantía de los Derechos de Grupos en Situación de Vulnerabilidad, encabezado por la magistrada Paula Edith Espinosa Barrientos.