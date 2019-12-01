¡Última llamada! Nueva fecha límite para Concurso Transparencia en Corto 2025: Secoem

¡Última llamada! Nueva fecha límite para Concurso Transparencia en Corto 2025: Secoem
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Agosto de 2025 a las 11:13:18
Morelia, Michoacán, 27 de agosto de 2025.- Si tienes entre 15 a 25 años aún estás a tiempo para participar en el Concurso Transparencia en Corto 2025, impulsado por la Secretaría de Contraloría de Michoacán, con el objetivo de fomentar la cultura de la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción.

Hay dos categorías para inscribirse: de 15 a 18 años y de 19 a 25 años. La participación es gratuita y podrá realizarse de manera individual o en equipo de un máximo de 5 personas, con un solo cortometraje por registro. Los trabajos deberán ser inéditos y no podrán concursar en ambas categorías simultáneamente. 

Las propuestas visuales pueden ser grabadas en celular o cámara, deberán entregarse en formato MP4, con un tamaño máximo de 100 MB y una duración no mayor a 90 segundos. Se puede cargar de manera electrónica en la plataforma https://cpcef.net/CONCURSO/ o entregarlo de manera física en las oficinas de la Secretaría de Contraloría, ubicadas en Benito Juárez 127, Centro. 

Hay una bolsa de premios de 60 mil pesos que se repartirán entre los tres primeros lugares. Este concurso busca que la juventud, a través de su creatividad y talento, elabore un cortometraje en el que plasmen sus ideas sobre la importancia de la rendición de cuentas y el derecho de acceso a la información, contribuyendo así a generar conciencia sobre el ejercicio de una ciudadanía responsable y participativa.

La nueva fecha límite de recepción es el 03 de septiembre de 2025, se amplió el plazo con el propósito de brindar más oportunidades a las y los participantes interesados. Los mejores cortometrajes a nivel estatal participarán posteriormente en una etapa nacional, donde podrán representar con orgullo al estado de Michoacán.

Para más información, las y los interesados pueden consultar la convocatoria completa en https://secoem.michoacan.gob.mx/convocatorias/concurso-estatal-transparencia-en-corto-2025/ o comunicarse al teléfono (443) 310 8600, extensiones 132 y 115, de la Subsecretaría de Auditoría y Normatividad de la Gestión Pública.

