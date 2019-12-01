95% de negocios en Morelia abren sus puertas: Covechi

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 23 de Febrero de 2026 a las 11:30:54
Morelia, Michoacán, a  23 de febrero 2026.— Alfonso Guerrero Guadarrama, presidente de la Asociación de Comerciantes y Vecinos del Centro Histórico de Morelia COVECHI, informó este lunes que el 95% de los negocios de la zona están reabriendo sus puertas, buscando la normalización tras la ola de violencia reportada ayer.

El cierre masivo se debió a los disturbios suscitados a raíz de la detención de un líder criminal en el estado de Jalisco. 

Guerrero Guadarrama detalló que el impacto económico, por el cierre forzado del domingo por la tarde provocó una pérdida de cerca del 50% de las ventas ordinarias para los diversos giros productivos.
Tan solo en el Centro Histórico, la pérdida se estima entre 6 y 7 millones de pesos.

"Esperamos que durante el transcurso del día, la gente, los ciudadanos retomen la confianza y salgan a las calles para que no se reporte un segundo día de pérdidas económicas", expresó el representante de comerciantes.

Agregó  que se mantienen en constante comunicación y coordinación con la Policía Morelia, Guardia Civil, y C5 , asegurando un monitoreo activo de las calles de la capital michoacana.

