83 parejas formalizan su unión en matrimonios colectivos en Ciudad Hidalgo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Febrero de 2026 a las 18:37:54
Ciudad Hidalgo, Michoacán, 14 de febrero de 2026.– La presidenta municipal de Ciudad Hidalgo, Jeovana Alcántar, participó en la Quinta Edición de la Campaña de Matrimonios Colectivos 2026 “¿Te quieres casar conmigo?”, programa promovido por el Gobierno del Estado a través del Registro Civil del Estado de Michoacán, en coordinación con oficialías regionales y el Ayuntamiento local.

El evento se llevó a cabo en el Jardín Principal, donde 83 parejas provenientes de los municipios de Irimbo, Tuxpan e Hidalgo recibieron su acta de matrimonio, documento que brinda certeza jurídica y contribuye al fortalecimiento del núcleo familiar en la región.

Durante su intervención, la alcaldesa expresó su satisfacción por participar en esta campaña, destacando la importancia de generar condiciones que permitan a las familias acceder a sus derechos legales. Asimismo, reiteró el compromiso de su administración para trabajar de manera coordinada con las autoridades estatales en beneficio de la población.

Por su parte, representantes de la Dirección del Registro Civil señalaron que esta campaña busca promover la unión legal de las parejas bajo principios de responsabilidad y decisión libre, contribuyendo al fortalecimiento del tejido social en la entidad.

El programa forma parte de las políticas públicas impulsadas por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, orientadas a facilitar el acceso a derechos y brindar certeza jurídica a las familias michoacanas.

