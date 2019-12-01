76 Legislatura del Congreso de Michoacán define a su nueva Mesa Directiva

Morelia, Michoacán, 11 de noviembre del 2026.- Por unanimidad, el Pleno de la Septuagésima Sexta Legislatura determinó la conformación de la nueva Mesa Directiva del Congreso del Estado que entrará en funciones a partir del próximo 16 de noviembre de la presente anualidad, con una representación plural y electa bajo el principio de igualdad de género.

En Sesión Extraordinaria, las y los legisladores nombraron a Emma Rivera Camacho como presidenta de la Mesa Directiva; mientras que como vicepresidenta a Diana Mariel Espinoza Mercado. La diputada Teresita de Jesús Herrera Maldonado fungirá como Primera Secretaria; los legisladores Juan Pablo Celis Silva y Abraham Espinoza Villa, ocuparán la Segunda y Tercer Secretaría, respectivamente.

La integración de la nueva Mesa Directiva que culminará funciones el 14 de septiembre del año 2027, se dio luego de que el Pleno Legislativo votara a favor de la Propuesta de Acuerdo elaborada por la Junta de Coordinación Política, como representante de la integración política del Congreso.

El Acuerdo aprobado deberá comunicarse al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, al Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Órgano de Administración Judicial del Estado, a los 113 Municipios de la Entidad, al Congreso de la Unión y a las Legislaturas de las Entidades de la República, para su conocimiento.

En Tribuna, las y los diputados Giulianna Bugarini Torres, Teresita de Jesús Herrera Maldonado, Grecia Jennifer Aguilar Mercado, Sandra María Arreola Ruíz, Belinda Iturbide Díaz, Reyes Galindo Pedraza, Guillermo Valencia Reyes y Conrado Paz reconocieron el trabajo y el compromiso mostrado por Baltazar Gaona en la conducción de los trabajos de la Presidencia de la Mesa Directiva.

Las y los legisladores coincidieron que sin importar ideologías, diferencias, ni horas, Baltazar Gaona siempre mostró su compromiso y la voluntad política para atender la representación del Congreso y las necesidades de los distintos grupos parlamentarios.

También, reconocieron su apuesta por la generación de la Tribuna Ciudadana, como un espacio de apertura para dar a conocer los trabajos del Poder Legislativo, pero también como un escaparate para que la sociedad en general pudiera acercarse a sus representantes populares para expresar problemáticas, iniciativas y promover la cultura de Michoacán.