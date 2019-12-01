10% de matrícula escolar nivel superior será destinada para personas en situación de vulnerabilidad: 76 Legislatura de Michoacán

Morelia, Michoacán; a 25 de marzo de 2026.- Ahora por ley, las instituciones educativas de nivel superior deberán garantizar el acceso a los servicios educativos a por lo menos un diez por ciento de su matrícula escolar a personas en situación de vulnerabilidad en Michoacán.

Lo anterior, luego que el Pleno de la 76 Legislatura aprobara el dictamen presentado por la Comisión de Educación mediante el cual de reforma el artículo 74 de la Ley de Educación del Estado.

Asimismo, se estableció que la educación superior en Michoacán debe garantizar la igualdad de oportunidades para toda la población, sin segregar a nadie por ningún motivo; con ello, cumplir con el compromiso que se tiene en la educación de generar las condiciones para que todas y todos puedan cursar el nivel superior.

Es así como, las diputadas y los diputados del Congreso de Michoacán, abonan a eliminar las barreras que persisten para algunos grupos en situación de vulnerabilidad, para estudiar una carrera profesional y prepararse mediante estudios de universitarios.

Con la aprobación de la reforma, el Poder Legislativo cierra brechas de desigualdades, al generar campo parejo y brindar las mayores oportunidades para que los jóvenes que así lo deseen, puedan encausar sus deseos de continuar sus estudios profesionales, en cualquier institución de nivel superior que tenga la oferta educativa de su interés.

Finalmente, las y los integrantes de la Septuagésima Sexta Legislatura establecieron que las institucionales educativas de nivel superior del Estado y la autoridad educativa estatal tendrán que implementar dicho porcentaje en un máximo de 90 días contados a partir de la entrada en vigor del decreto y establecerlo en su reglamentación correspondiente para su aplicación en el ciclo escolar 2026-2027.