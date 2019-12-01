Zambada debe denunciar a políticos que recibieron dinero suyo: Claudia Sheinbaum

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Agosto de 2025 a las 11:43:15

Ciudad de México, 26 de agosto del 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, pidió que se haga la denuncia correspondiente contra quienes recibían sobornos del narcotraficante mexicano Ismael Zambada, quien se declaró culpable en un corte de Estados Unidos por cargos de crimen organizado.

“Pues tiene que haber una denuncia, ¿no? O sea, porque, puede decir este tema, pero ¿a quién le daba dinero? De acuerdo con lo que planteó”, declaró la mandataria mexicana desde Palacio Nacional, en su tradicional conferencia de prensa matutina.

“Pues tendría que haber una denuncia, ¿no? en particular”, agregó sobre el tema.

Cabe destacar que el “Mayo” Zambada, en una extensa declaración de culpabilidad, dijo haber “promovido la corrupción de policías, militares y políticos” en México.

“Reconozco el gran daño que las drogas han provocado a Estados Unidos, México y otros lugares. Asumo la responsabilidad y pido perdón a aquellas personas que se hayan visto afectadas por mis acciones”, se disculpó.

“Durante más de cincuenta años creé una gran red criminal conocida como el Cartel de Sinaloa, con muchas personas trabajando para mí. Algunos se dedicaban a la logística, otros a recibir la cocaína desde Colombia por barco o avión (…) Más tarde la llevábamos a estados fronterizos y pasaba de contrabando y con regularidad a EE.UU.”, admitió.