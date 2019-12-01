Ya tarde bloquearon la caseta de Panindícuaro en Michoacán

Panindicuaro, Michoacán, 24 de noviembre del 2025.- Como estaba previsto y anunciado, la caseta de cobro de la Autopista de Occidente ubicada a la altura de Panindícuaro, en el kilómetro 307+273, ha sido tomada por agricultores de los municipios de Zacapu Jiménez, Puruándiro, Sixtos Verduzo, Angamacutiro y Penjamillo.

El cierre de la rúa México-Guadalajara fue a las 9:15 horas de este lunes y la dirección Guadalajara-México se hizo 5 minutos después. Todo en total calma, pacíficamente y sin aspavientos.

El bloqueo carretero estaba marcado para las 8 de la mañana, al menos así lo anunció el Ayuntamiento de Panindícuaro en un comunicado oficial en el que se invita a la población a tomar precauciones pertinentes. Sin embargo, a esa hora solamente había 5 productores agrícolas, 3 hombres y 2 mujeres, A las 8 y media arribaron los dirigentes y precisaron que el acuerdo establecía que el bloqueo iniciaría a las 9:00 de la mañana.

La autopista lucía semidesértica desde la 6 de la mañana. Poco tráfico en ambos sentidos, algunos coches, camionetas para uso familiar y todavía menos camiones de carca, casi todos transportaban productos imperecederos.

A las 7 y media llegó frente a la caseta una patrulla y una camioneta de la Guardia Nacional, tomaron algunas fotografías, estuvieron 10 minutos y se retiraron. Después, a las 8:07 se presentaron dos patrullas y una camioneta con un pequeño remolque, con no más de 10 elementos, y unos momentos después se fueron.

Los dirigentes campesinos precisaron que la toma iniciaría a las 10:00 de la mañana para esperar mayores contingentes, pero instantes después llegó un buen numero de agraristas y la decisión cambió. Primero fue cerrado el paso rumbo a Guadalajara y, después a la inversa. Paula Jaramillo, Francisco Aguíñiga Ramírez y Noé Vega Mendoza tomaron la decisión y la toma se hizo.

En una exposición de motivos, Vega Ramírez, precisó: “Seguimos sin un precio base, estamos ante oídos sordos, no hay interlocución, aunque dicen que sí existe”. Así sea.