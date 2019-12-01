Ya son 22 personas que han perdido la vida por el pipazo de la CDMX

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Septiembre de 2025 a las 07:53:21

Ciudad de México, a 19 de septiembre de 2025.- La Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México, dio a conocer que falleció una persona más por el accidente que se registró en el Puente de La Concordia de la alcaldía Iztapalapa, en el que se volcó y explotó una pipa de gas LP, por lo que ya son 22 las víctimas mortales.

De acuerdo a la información de la dependencia, hasta el momento continúan hospitalizadas 25 personas, mientras que 37 ya fueron dadas de alta.

A la lista de fallecidos se sumó Abril Díaz Castañeda, de 34 años, quien era atendida en el hospital Magdalena de las Salinas.

La empresa Transportadora Silza, responsable de la pipa, informó recientemente que aparte de las cuatro pólizas que activó por la tragedia, destinará más recursos para las víctimas, así como para sus familiares.